VIDÉO - L'agence Fitch dégrade la note de la France : comment ça marche, et faut-il s'inquiéter ?

C'est coup de tonnerre pour nos finances publiques. L'agence de notation financière internationale Fitch Ratings a annoncé vendredi qu'elle abaissait la note de la France, de AA à AA-. Une mise en garde immédiatement relevée par l'opposition, qui accuse Emmanuel Macron d'en être responsable, l'agence ayant répercuté les craintes liées au mouvement social né de la réforme des retraites.

L'échelle des notes financières va de AAA+ (excellente solvabilité d'un État ou d'une collectivité) à D (très mauvaise solvabilité). Plus la note est élevée, plus le risque est faible. Les notes BBB traduisent une solvabilité moyenne et les CCC, un risque très important de non-remboursement.