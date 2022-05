L’agriculture bio en perte de vitesse

Fruits et légumes, poissons, Michèle fait quelques achats au rayon bio de son supermarché, mais elle cible certains produits bien précis. Avec la hausse du prix de l'essence, de l'énergie ou encore de certains produits du quotidien, le budget course est de plus en plus restreint. Les consommateurs se détournent des produits bio : 6% de ventes en moins dans les grandes surfaces début 2022. Marie-Jo, quant à elle, a décidé de renier sur d'autres dépenses pour continuer à acheter ses produits habituels.