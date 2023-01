"On est acculés" : les producteurs de pommes tirent la sonnette d'alarme face à la flambée des prix

Pour les deux exploitants, impossible de faire face à l'augmentation des coûts de l'électricité, du gazole ou encore de la main d'œuvre. "On est acculés. On a les charges qui augmentent, donc aujourd'hui, on préfère arracher", explique de son côté Pierre Gabet. D'autres producteurs du département se sont déplacés pour participer à cette opération coup de poing alors que tous estiment perdre entre 5 et 10.000 euros par hectare exploité aujourd'hui. "On a pris 40% sur les transports, on a pris 300% sur les palettes, on a pris, entre 300 et 1200% sur la partie énergie et la pomme est un produit qui est en déflation", c'est-à-dire qu'elle se vend de moins en moins cher, explique Thomas Philippe arboriculteur dans les Hautes-Alpes.

Devant des élus et le préfet du département, les producteurs demandent un prix d'achat plus élevé de 20 centimes pour les fruits. Une demande à laquelle se dit sensible Dominique Dufour, le préfet du département qui rappelle que "l'arboriculture représente plus de 40% de l'économie" du territoire. "Voir des agriculteurs arracher leurs propres plants n'est pas satisfaisant", admet ainsi le représentant de l'État.