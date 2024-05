L'économie française recrée enfin des emplois industriels : la mise au point de François Lenglet

Plus de 15 milliards d’euros d'investissement étrangers doivent être annoncés ce lundi au sommet "Choose France", réuni par Emmanuel Macron à Versailles. La réindustrialisation de la France est une obsession de nos dirigeants depuis très longtemps. Et cela commence à marcher, comme l'explique François Lenglet sur le plateau du 20H de TF1.

L’économie française recrée des emplois industriels : plus 100.000 en quatre ans, soit + 3% par rapport à fin 2019. Cela semble peu, mais c’est la première fois depuis un quart de siècle qu’on observe une telle éclaircie. Une éclaircie que la France doit à son attractivité. Elle est désormais première en Europe pour l’accueil des investissements étrangers. Grâce à sa fiscalité, à sa position géographique centrale en Europe et, c’est moins honorable, aux subventions qu’elle verse pour aider à la décision.

Nous profitons aussi d’une bonne conjoncture géopolitique. À cause du climat de guerre froide, l’Europe et les États-Unis rapatrient la fabrication de médicaments et de composants électroniques, pour sécuriser leurs approvisionnements. Les usines, après avoir migré vers l’orient pendant trente ans, reviennent à la maison comme les cigognes à la belle saison.

Tant mieux pour la France. Et pour ses campagnes. Car les usines s’installent souvent en dehors des grandes villes. Voilà longtemps que les métropoles profitaient de la montée en puissance des services dans l’économie. La réindustrialisation signe peut-être la revanche des rats des champs.