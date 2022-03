VIDÉO - Essence rationnée : comment les Corses s’adaptent (voire jouent avec la règle)

Une mesure provisoire mais contraignante pour les automobilistes et camionneurs de l'Île de Beauté. Depuis quatre jours, la consommation à la pompe est limitée en Corse : 20 litres pour l'essence et 30 litres pour le gasoil. Pour les poids lourds, le volume autorisé est de 50 litres de gasoil par jour. "C'est contraignant, c'est sûr. Mais après si c'est comme ça et qu'on n'a pas le choix, on s'adapte et puis voilà", souligne une automobiliste au micro de TF1. S'adapter signifie notamment revenir à la pompe plus souvent. "Cela va faire trois fois cette semaine, au lieu d'une fois" habituellement, peste un local.