"L'État nous met à poil" : le cri de colère des bouchers

"Sauvons nos bouchers", scandent-ils face à la caméra du 13H de TF1, dans le reportage en tête de cet article. Mobilisés ce lundi 16 janvier devant la mairie de Bordeaux (Gironde), une dizaine d'artisans bouchers veulent alerter le gouvernement, mais aussi les clients, sur leur situation. Avec un slogan : "L'État met vos bouchers à poil !"

"J'ai arrêté ma mutuelle, je ne me paye pas depuis septembre et je vais être obligée de me trouver un autre travail parce que je n'ai pas les moyens de payer mes factures. Et il y a mon loyer qui tombe et je ne peux pas le payer non plus", détaille Nathalie Coulon, artisan boucher. Son collègue, Franck Barbieri, abonde : "J'ai fait un mois d'intérim, j'ai pas honte. Ma femme a été bosser aussi pour essayer de pallier les deux mois d'été où il n'y avait pas assez d'argent. Et il y a beaucoup de bouchers aujourd'hui qui n'ont pas pris de salaire depuis cinq, six mois".