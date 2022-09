L'euro au plus bas : les gagnants et les perdants

Un vigneron vend une partie de ses bouteilles aux États-Unis. Pour les acheter, les Américains doivent convertir leurs dollars en euros. Et comme l'euro baisse, ils peuvent en acheter de plus en plus. Et les Américains ne s'en privent pas. Ils lui commandent de plus en plus de caisses de vin. C'est une bonne nouvelle pour lui et pour tous les vignerons qui exportent aux États-Unis.