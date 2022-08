L'inflation ne date pas d'hier

En 1973, les prix s'envolent sur les marchés. Les Français n'en reviennent pas : presque 10% de hausse cette année-là. "Tout est cher, on est obligé de faire attention pour équilibrer son budget", s'est exprimée une Française. C'est la fin des Trente Glorieuses. Le choc pétrolier fait gonfler le prix des matières premières et du reste. Même les plus jeunes l'ont constaté : "avant ce n'était pas cher, le bâton de réglisse était à 40 centimes et maintenant c'est 80 centimes", "c'est un vrai scandale !", "halte à la vie chère !".