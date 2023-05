VIDÉO - L'or plus fort que la bourse et l'immobilier ? La mise au point de François Lenglet

L’or est-il plus fort que la bourse et l’immobilier ? "C'est vrai", selon François Lenglet. Le fameux Napoléon or vaut désormais 365 euros, alors que c'était 300 euros au début 2022, soit plus 20%. "Si le cours s’emballe, c’est parce qu'il y a une ruée vers l’or planétaire. Les Chinois, les Américains, les Indiens, les Allemands se pressent pour acheter, lingots, pièces et bijoux. Sans compter les banques centrales du monde entier, dont les achats sont les plus importants depuis 1967", explique le spécialiste économie de TF1.