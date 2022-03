Guerre en Ukraine : l'usine Michelin de Cholet contrainte de fermer par manque d'approvisionnement

Des répercussions sont aussi prévisibles sur les commerces qui se trouvent autour de l'usine. Ces conséquences économiques de la guerre qui deviennent concrètes et locales inquiètent les habitants : "il va y avoir pénurie, et il n'y aura plus de travail". À noter que Michelin a une trentaine de sites de production en Europe. La majorité devrait ralentir leur activité d'ici la semaine prochaine.