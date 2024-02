"La crise des agriculteurs a révélé un non-dit" : la mise au point de François Lenglet

L'agriculture française est écartelée entre la question du pouvoir d’achat et celle de l’environnement. Il faut se rendre à l'évidence, il n'y a qu’une solution à cette crise : que nous acceptions collectivement de payer plus. Le spécialiste économie de TF1 François Lenglet livre son analyse sur le plateau du 20H.

Cette crise des agriculteurs a révélé un non-dit : la transition écologique est beaucoup plus coûteuse que les révolutions technologiques qui l’ont précédée. Quand l’automobile commence à se diffuser dans les années 1900, elle coûte évidemment très cher, mais elle rapporte davantage, en permettant aux artisans ou aux médecins qui s’équipent d’élargir géographiquement leur clientèle.

L’auto a donc augmenté les revenus de ses acquéreurs. Idem avec la machine à vapeur un siècle auparavant. Le charbon et le pétrole nous ont permis de produire plus et de gagner davantage pendant trois siècles. Rien de tel avec l’écologie. Un paysan qui produit sans pesticides récolte moins. Un automobiliste qui roule à l’électrique paie sa voiture 30% plus cher, sans bénéfice. Un fabricant d'éoliennes va bien créer des nouveaux emplois, mais ce sont des emplois qui se substituent à ceux du charbon et du pétrole.

Autrement dit, protéger la planète ne rapporte rien au plan économique. Au contraire, la transition écologique n’augmente pas la productivité, elle la diminue. Et pourtant, il ne s’agit pas de la contester : elle est indispensable. D’où la question : qui va payer ? Le consommateur, sous forme de hausses de prix, ou le contribuable, sous forme de hausses d'impôt ? On peut parier que ce sera les deux à la fois.