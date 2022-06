La fin de l’inflation pour 2023, vraiment ?

Selon notre journaliste, Isabelle Gounin, cette déclaration de Bruno Le Maire est assez "osée et audacieuse". "Ça va être difficile pour le pouvoir d'achat des Français" ; "Nous devrions sortir du pic d'inflation à la fin de l'année 2023", affirme le ministre. Ça ne paraît pas forcément exacte, car l'inflation n'arrête pas d'augmenter depuis la fin de la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. On est maintenant arrivé à 5,2% d'inflation au mois de mai selon l'Insee.