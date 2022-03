VIDÉO - Agriculture : la fin des jachères, forcément synonyme d'une production accrue ?

"Si on a mis en jachère, c'est qu'il y a des raisons : soit trop de cailloux, une parcelle trop biscornue, compliquée à travailler, etc. On court un peu tous après le temps, donc parfois, on se simplifie un peu le travail en mettant des jachères un peu à droite, à gauche", précise Sylvain Marcuard. Et quand bien même certaines parcelles seraient plus favorables, reprendre une terre et semer de nouveau ne s'improvise pas. "Ça se prépare et ça se travaille. Là, je suis déjà en train de réfléchir à l'assolement de l'année prochaine", lance poursuit l'éleveur.

En Europe, près de 4 millions d'hectares de jachères seraient potentiellement mobilisables pour la culture.