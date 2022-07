La France des solutions : l'énergie fatale, la meilleure source d'économie

Alors, imaginez ce que cela peut donner à l’échelle d’un quartier d’affaires avec la chaleur de milliers d’ordinateurs ou encore, avec l’énergie produite par votre activité physique. Mais le domaine où il y a le plus de potentiel, c’est l’industrie. Cimenterie, métallurgie, chimie, rien que dans l’industrie, on estime que l’énergie fatale récupérée pourrait alimenter plus de trois fois la ville de Paris.