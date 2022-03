"La station d'essence est le seul endroit où l'on tient le pistolet et où l'on se fait braquer", cingle Fabien Roussel

Une inflation qui touche directement le portefeuille des Français. La récente réduction annoncée par le gouvernement, de 15 centimes par litre, sur le prix de l'essence à la pompe est insuffisante, estime Fabien Roussel, "il faut aller au-delà". "Aujourd'hui, tout le monde le vit : la station d'essence est le seul endroit où l'on tient le pistolet et que l'on se fait braquer", raille-t-il dans un contexte où le prix des énergies - et notamment celui des carburants - continue de s'envoler, sous l'impulsion notamment de la guerre en Ukraine. "L'essence devient presque un produit de luxe", s'inquiète le candidat PCF. "Bientôt, on va aller chercher notre jerrican logoté 'Coco Channel'", ironise-t-il encore.