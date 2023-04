VIDÉO - La France interdite d'exporter des céréales à partir du 25 avril ?

L'Hexagone est le seul pays européen où cet insecticide est interdit. Il faudra donc envoyer les cargaisons vers la Belgique, où le blé pourra être traité et exporté vers le Maroc, l'Algérie ou l'Égypte. Le problème, c'est qu'il sera plus cher et moins compétitif. Une situation impensable pour la filière, car un quart des céréales françaises est destiné à ces pays. "La balance commerciale de la filière céréalière, c'était 11.5 milliards d'euros. Donc on voit que si on n'exporte plus, c'est aussi un drame pour l'économie française", selon Eric Thirouin, président des producteurs de blés français.