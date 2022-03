La grande débrouille des communes face à l’explosion de la facture d’électricité

Il n'y a plus de petites économies ici. Éteindre la lumière le plus possible, c'est la consigne donnée à tous les agents de la mairie de Marignane pour réduire la consommation d'électricité ainsi que la facture. Depuis quatre ans à Marignane, les ampoules de l'éclairage public sont peu à peu remplacées par des LED. Cela permet de baisser de 40% la consommation et de compenser cette année de justesse la hausse du prix de l'électricité.