VIDÉO - "La Méditerranée nous fait la leçon", explique François Lenglet, spécialiste économie TF1-LCI

Alors que les économies française et allemande sont à la peine, les pays méridionaux nous donnent une leçon. Le spécialiste économie de TF1 François Lenglet livre son analyse sur le plateau du 20H.

"On assiste en ce moment à une situation atypique", lance François Lenglet, sur le plateau du 20H. Selon notre spécaliste économie TF1-LCI, "la France et l'Allemagne sont à la peine, alors que les pays du sud de l'Europe sont plutôt en forme". "La Méditerranée nous fait la leçon", ajoute-t-il. En 2023, quand la France affiche une pâle croissance de +0,9 %, quand l'Allemagne est en récession, le Portugal se situe à +2,3 %, la Grèce à +2,4 % et l'Espagne à +2,6 %. "Comme si la conjoncture économique s'était réglée sur la météo : embellie au sud, brume persistante au nord", résume François Lenglet.

"Ces pays se sont transformés au prix de très sévère effort." François Lenglet, spécialiste économie TF1-LCI

Les raisons ? C'est d'abord grâce au retour des touristes que les pays méridionaux ont vigoureusement redémarrés. Après les confinements et le Covid, le soleil et la Grande bleue sont redevenus des moteurs de croissance. Autre manne tombée sur le Sud, le plan de relance européen, 800 milliards d'euros à terme, dont ils ont été les bénéficiaires pour rénover leurs infrastructures et financer la transition écologique.

"Enfin, ces pays se sont transformés au prix de très sévère effort", poursuit-il dans la vidéo en tête de cet article. Pour l'économiste, le cas de la Grèce, naguère en faillite, est édifiant. Entre 2019 et 2023, sa dette publique a fondu de 11 points de PIB quand celle de la France bondissait de 13,8 points. En octobre, la Grèce a même vu sa note financière remontée par les mêmes agences de notation qui pourraient dégrader la France à la fin du mois. Il n'y a pas loin à ce que nous croisions les Grecs dans la côte que dans la montée ou dans la descente.