La mise au point de François Lenglet sur le commerce en ligne

L'économie à la demande, c'est un repas apporté en quelques minutes, un livre en quelques heures, au pied du canapé. Mais ce confort a son prix, car derrière le clique sur l'écran de notre téléphone, c'est toute une armée des ombres qui transpirent à vélo, qui préparent et trient les paquets dans les cuisines et les entrepôts. Ces nouveaux tâcherons compteraient pour 4% de la population employée en France et près de 10% au Royaume-Uni et en Allemagne.