Laguiole, Thiers, à couteaux tirés

Une fois passé le panneau, cela ne fait plus aucun doute : vous êtes dans la capitale mondiale du couteau. Et pas n’importe laquelle, mais à Laguiole (Aveyron). S’il s’affiche partout, c’est que la commune veut que vous le sachiez. "On a un produit qui est vraiment célèbre dans le monde entier. Et la rançon de ce succès, c’est que depuis longtemps, il y a des produits fabriqués un peu partout dans le monde ", explique Honoré Durand, président du syndicat aveyronnais de fabricants du couteau de Laguiole. Des copies de mauvaise qualité venues d’Asie, fabriquées en usine, là où le vrai se façonne à la main durant plusieurs heures pour les modèles les plus recherchés.