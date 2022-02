Candia, une fermeture difficile à digérer

C'est une institution à Campbon (Loire-Atlantique). La laiterie Candia est implantée ici depuis les années 30. Alors, l'annonce de sa fermeture cette semaine laisse les habitants abasourdis. "C'est triste, ça donnait de l'emploi dans la commune et dans les alentours…. Il y a des gens qui ont fait construire des maisons, ils vont se retrouver sans rien", se désole une habitante dans le reportage en tête de cet article.

La coopérative Sodiaal qui gère le site et collecte 20% du lait français fait face à des problèmes de rentabilité. Le lait conditionné et le lait infantile ne se vendent plus comme avant. "On a une décroissance structurelle depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. On a un outil industriel qui est surcapacitaire. On est à environ 55% de remplissage aujourd'hui de l'usine", confie Mathieu Agranier, directeur de la laiterie. Conséquence : 161 emplois seront supprimés.