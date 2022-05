Le blé n’a jamais coûté aussi cher et les conséquences se font déjà sentir

Avec du blé, on fabrique de nombreux produits comme les pâtes. Dans un supermarché ce mardi matin, on constate que le kilo de farfalles a augmenté de 25% en un mois. Les consommateurs ont déjà changé leurs habitudes : "On fait attention à ce qu'on mange, on mange un peu plus de pommes de terre et un peu moins de pâtes", témoigne une cliente.

Et maintenant, les meuniers attendent la prochaine récolte de blé, cet été. Mais à coup sûr, les prix vont encore augmenter.