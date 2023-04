Le bouclier tarifaire sur l'électricité maintenu jusqu'à début 2025, celui du gaz levé "dès cette année"

"Nous allons prendre plus de temps pour sortir du bouclier de l'électricité", a promis le ministre de l'Économie Bruno Le Maire ce vendredi sur LCI. Le ministre de l'Économie a justifié cette mesure en soulignant que les "prix ne sont pas tout à fait revenus à la normale". Le ministre s'est par conséquent donné deux ans pour sortir de ce bouclier tarifaire, "d'ici début 2025".

"Les tarifs restent très élevés. Chacun sait que la production électrique d'EDF reste un peu en dessous de ce à quoi nous pouvions nous attendre, cela fait des tarifs encore plus élevés. Donc, on prendra un peu plus de temps pour sortir du bouclier électricité", a ainsi précisé Bruno Le Maire.