Le grand format : Angers ou la ville test pour les supermarchés de l'Hexagone

Angers est donc le terrain de jeu idéal pour tester une nouveauté avant de la lancer partout en France. Et ça, c'est le travail de Fabien Vital, le directeur commercial et communication de marketing Scan. Son entreprise analyse toutes les données du panel angevin. Les marques déboursent jusqu'à 100.000 euros pour savoir si leurs produits sont achetés et rachetés par les consommateurs. En fonction des résultats, les marques peuvent aussi modifier leur packaging, ajuster leur prix à la baisse, ou carrément changer de recette.