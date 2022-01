Le grand format : ces drôles d'animaux que la France exporte

La France est le septième pays au monde qui exporte le plus d'animaux protégés. Et après les sangsues, l'espèce que l'on envoie le plus à l'étranger c'est l'esturgeon. Ses œufs servent à faire du caviar. Certains fabricants sont prêts à payer très cher pour se les offrir. Ces poissons sont transportés vivants pour garantir un maximum de fraîcheur. En 40 ans, la France a exporté plus de 3,5 millions d'esturgeons.