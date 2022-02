Le grand format : mode à petits prix, les dessous du géant chinois

Dans son armoire, Nina Partouche compte une cinquantaine de vêtements d'une seule et même marque : SheIn. Le site propose chaque jour des milliers de nouveautés. Le prix moyen d'un vêtement de la marque est de 7,40 euros. C'est deux fois moins cher que ses concurrents. La marque ne vend que sur Internet. Elle cible notamment les jeunes femmes entre 15 et 25 ans. En sept ans seulement, elle a rattrapé des géants de la fast fashion comme H&M et Zara.