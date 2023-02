VIDÉO - Le grand retour de La Redoute : le jackpot pour les salariés actionnaires

En 2014, la société de vente par correspondance est au bord du gouffre. Près de 1200 postes sont supprimés. Rien ne marche plus pour la "vieille dame du Nord" et ses mythiques catalogues papiers, qui a raté le virage de la vente en ligne. Une ancienne salariée et experte en marketing s'en souvient. "La Redoute avait essayé de ménager la chèvre et le chou. À l'époque des débuts d'Internet et de l'e-commerce, en continuant d'assurer le même service, le catalogue, tout en essayant de se lancer sur Internet. Malheureusement, c'était difficile de faire les deux à la fois et ça coûtait très cher", explique Laura Bokobza.