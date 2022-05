Le groupement d'employeurs : quels avantages ?

Il existe près de 800 groupements d'employeurs en France. Vénétis est l'un des plus importants. Ses 164 salariés interviennent dans des dizaines d'entreprises du Morbihan et de Loire-Atlantique. La demande n'a jamais été aussi forte. D'après Christine Ropers, la vice-présidente, les entreprises font plus appel aux groupements d'employeurs à cause de la tension sur les recrutements. Et le temps partagé leur permet de la flexibilité. Par ailleurs, l'Etat a prévu de soutenir les groupements d'employeurs. En tout, 158 nouveaux projets ont été retenus et devraient bénéficier d'une enveloppe de six millions d'euros.