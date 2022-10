Changement climatique : en 2022, abeilles et production de miel en souffrance

Des ruches pleines de miel, les abeilles de Patrice s'épanouissent dans le nord du Finistère. Elles butinent les nombreuses fleurs en bord de mer. "Ce miel, on l’obtient grâce au nectar des fleurs", explique-t-il dans le sujet en tête de cet article. Il ne prélève que l’excédent de miel de ses ruches. Sa récolte vient de s’achever. D’autres apiculteurs de l’Hexagone n’ont pas eu cette chance.

La récolte de miel 2022 oscillera entre 12.000 et 14.000 tonnes, en deçà des espérances des apiculteurs, les fleurs et abeilles ayant souffert du manque d'eau et des fortes chaleurs de l'été, a déploré l'Union nationale de l'apiculture française (Unaf). L'épisode de sécheresse historique a asséché lavandes, sapins et châtaigniers : "Jamais les récoltes n'ont été aussi hétéroclites", avec des zones de production "plus que médiocres" et d'autres où les apiculteurs "ont réussi de belles miellées", souligne l'organisation dans un communiqué. Elle espérait remonter la pente après une année 2021 désastreuse, "la pire de l'apiculture française", quand la récolte était tombée entre 7000 et 9000 tonnes de miel.