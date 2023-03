VIDÉO - Le Royaume-Uni plus touché par l'inflation que la France ? La mise au point de François Lenglet

Quant à la victoire française, elle doit beaucoup à l’endettement de l’État. Merci l’euro, dont la protection nous a permis d’échapper à la crise financière qui a frappé Londres cet automne. Au total, France et Royaume-Uni sont assez similaires, deux pays nostalgiques de leurs empires disparus, qui s’admirent et s’agacent mutuellement depuis 1000 ans et sans doute pour encore bien longtemps.