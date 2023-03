VIDÉO - Le sucre français est-il en danger de disparition ?

L'année dernière, la production du cultivateur rencontré par notre équipe a baissé de 30%. Pour lui, il n'y a qu'une solution : réduire sa surface cultivée en betteraves, et se diversifier. Il va faire plus de la place pour les pommes de terre, par exemple. Des milliers d'agriculteurs envisagent des choix analogues, notamment depuis l'interdiction de l'utilisation des néonicotinoïdes pour lutter contre la jaunisse. De 2017 à aujourd'hui, les surfaces consacrées aux betteraves n'en finissent plus de baisser.