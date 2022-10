Les adieux à Camaïeu

Sur une vitrine, des affiches où l'on peut lire les messages de remerciements, comme le dernier chapitre d'un livre qu'on referme. Et les salariés ont quelques fois reçu des petits cadeaux, signe du soutien avant les mauvais jours qui arrivent. Les sentiments se partagent entre le dégoût d'un immense gâchis pour les clientes et la colère froide des 2 600 salariés de l'enseigne, qui vont perdre leur emploi. "Franchement, c'est triste. Camaïeu, je ne pensais jamais que ça sera fermé", lance une cliente. "La colère commence à me gagner. Mais pour l'instant, je vais rester très zen", confie une vendeuse.