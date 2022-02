Les agriculteurs des Ardennes se mobilisent pour un juste prix

Les consommateurs, eux, sont partagés entre prix et qualité. "Nous, on essaye d’acheter français. Même si c’est plus cher, on achète français" ; "C’est vrai que ça a beaucoup augmenté quand même, donc on prend la marge", déclarent les clients d’un hypermarché local. Pour le patron, c’est la conjoncture qui prime. Tout le monde est d’accord en revanche, qu’il faut aider les agriculteurs pour qu’ils ne disparaissent pas.