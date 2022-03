Les bons gestes pour alléger sa facture d'électricité

Nicolas et Ophélie ont réussi un petit exploit par les temps qui courent : faire baisser leur facture d'électricité. "Là, cette année, on est plutôt sur des factures de 137-138 euros pour deux mois, alors que l'an dernier, on était en moyenne autour de 150 euros", lance Nicolas. Une légère diminution, car depuis quelques mois, les jeunes parents ont adopté des gestes simples, mais qui font la différence quand ils deviennent des habitudes. Première étape, équiper toute la maison de multiprise à interrupteur. Ensuite, prendre de nouveaux réflexes.