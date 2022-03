Les centrales à charbon sont-elles toujours indispensables ?

Demain, les cheminées ne fumeront plus. Mais contre toute attente, la centrale de Saint-Avold pourrait finalement, prochainement, reprendre du service. Le charbon permet de produire de l'électricité et la France redoute d'en manquer. C'est pourquoi Saint-Avold pourrait redémarrer pour réduire notre dépendance au gaz russe et compenser la faible disponibilité du parc nucléaire français.