Les coulisses d'une fête foraine

Il est 9 heures, il n'y a personne dans les allées si ce n'est James Montaletang son employé. Ils procèdent aux dernières vérifications de ce géant de métal. C'est l'attraction-phare de la fête chaque matin. Elle est scrutée dans les moindres détails. Une pièce défectueuse et toute l'attraction est arrêtée au risque de mettre à mal les finances du forain. Cout d'un emplacement entre 10 000 et 40 000 euros auxquels s'ajoute le remboursement des attractions. Celle de Xavier Saguet, par exemple, coûte neuve 1,2 million d'euro. Pour accueillir 5 millions de visiteurs sur les deux mois de l'été. Que s'ils veulent des sensations fortes, souhaitent aussi se nourrir. Aurélien Hector est restaurateur et président de La Fête des Loges. Chaque service, il sert 400 personnes.