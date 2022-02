Les exportations françaises de vin ne connaissent plus la crise

Chez Millésima, négociant bordelais, on n’avait jamais vendu autant de vins à l’international, avec une hausse de 30% en un an. Et sur certaines destinations, on fait encore mieux. "Les États-Unis sont en augmentation extrêmement forte chez nous. C’est 98 % de hausse. C’est un doublement par rapport à d’habitude", confie Fabrice Bernard, directeur de Millésima.

Les exportations de vins vers les États-Unis pèsent désormais 2,1 milliards d'euros dans la balance commerciale française, contre 1,9 milliard en 2019, avant la crise sanitaire, et 1,4 milliard en 2020. Le secteur reprend son souffle après deux ans de pandémie et la suspension en mars 2021 de la surtaxe de 25% imposée en octobre 2019 par l'administration Trump sur certains vins européens, dans le cadre d'un long différend entre l'Europe et les États-Unis sur les aides publiques à l'aéronautique.