Les partis pris : "Allemagne, l'économie malade de l'Europe", "Été politique, qui a gagné, qui a perdu"et "Gabon, le coup d'Etat inévitable"

Longtemps citée en exemple, l'économie allemande est actuellement mise à l'épreuve. Pour cette année 2023, on prévoit 0,1 % de croissance (FMI) et 0,4 % (gouvernement allemand). À titre de comparaison, on prévoit 0,6 à 0,7 % en France pour la même année. Malgré le fait que le pays ne connaît pas de récession, Pascal Perri estime pourtant que l'Allemagne vit un phénomène de contraction économique. Dans son intervention, l'éditorialiste explique les raisons de ce recul de l'économie allemande.