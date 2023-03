Les partis pris : "Économie à genoux, le poids des mots", "Nucléaire, les politiques pas sérieux !", "Prisonniers... L'Iran se moque du monde" et "L'incroyable exploit de la Nasa"

Une commission d'enquête réunie depuis l'automne vise à établir les raisons de la perte de la souveraineté d'indépendance énergétique de notre pays. Cette commission est présidée par Raphaël Schellenberger, député (LR) du Haut-Rhin. Elle auditionne des anciens patrons d'EDF, des ministres. Et le 16 mars prochain, elle entendra François Hollande et Nicolas Sarkozy, deux anciens présidents. L'objectif est de comprendre la faillite du système. Dominique Seux estime que les politiques ne sont pas sérieux sur le nucléaire. L'éditorialiste voit qu'ils ont une gestion du temps long, assez aléatoire et compliqué.