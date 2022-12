Les partis pris : " Faites taire les pleureuses ! ", "Erdogan bâillonne son 1er opposant ", et "Emmanuel Macron rêve d'un doublé "

En Turquie, la nouvelle a été tombée mercredi et a fait l'effet d'une bombe. Ekrem Imamoglu, 52 ans, maire d'Istanbul, figure d'opposition et rival sérieux de Recep Tayyip Erdogan pour les présidentielles qui arrivent dans six mois, a été condamné à plus de deux ans de prison pour avoir "insulté" des responsables turcs. Ce qui l'interdit de facto de tout mandat politique. L'élu a aussitôt décidé de faire appel. Dès l'annonce de ce verdict, des milliers de personnes se sont rassemblées sur le parvis de la mairie d'Istanbul pour le soutenir. Abnousse Shalmani estime que cette décision va se retourner contre le président turc. Et pour elle aussi, "Erdogan est notre futur Poutine".