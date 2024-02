Les partis pris : “Godrèche, oui un problème politique”, “Industrie, on marche sur la tête”, et “Israël, la grande fracture”

Tous les soirs, Jean-Michel Aphatie, François Lenglet et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

L’affaire Judith Godrèche rebondit sur le terrain politique. Elle souhaite que les politiques se saisissent de son cri, de son appel et établissent une commission d’enquête. Selon Ruth Elkrief, Godrèche a raison et cette commission pourrait aussi appeler à l'existence d’un protecteur des enfants acteurs, indépendant de la production, qui peut être décidée par la voie d’un règlement ou par une loi globale sur la violence sur les enfants.

On vante la réindustrialisation, alors qu’une usine annonce s’installe à Rennes, et quelques heures à peine après, c’est parti pour le concert de protestation. Le moteur Leap, qui entre dans le cadre de l’activité de ladite usine, est le moteur le plus propre du monde à ce jour, il consomme 15% de carburant en moins que son prédécesseur, et est beaucoup moins bruyant. C’est une œuvre d’art technique et technologique. Donc, la réindustrialisation, selon Pascal Perri, ce n’est pas encore gagnée.

On observe avec intérêt la tragédie à l’occasion de la distribution d’aides humanitaires, mais on oublie parfois de voir les profondes fractures à l’heure en Israël. Les Ultras Orthodoxes protestent déjà, quelques heures après l'annonce du ministre de la Défense, contre une décision qui pourrait les forcer à faire leur service militaire, et éventuellement un jour à se battre. Catherine Gentil pense, comme beaucoup, que c’est une des plus importantes décisions depuis la création de l’État d’Israël, il y a 75 ans.