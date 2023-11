Les partis pris : "La mémoire d'Anne Frank assassinée", "Frondeurs LFI, maintenant il faut partir" et "Migrants, bien plus que de l'économie"

Un bon nombre de pays européens sont en train de durcir considérablement leur politique d'accueil des migrants. C'est le cas de la Suède, du Danemark, de l'Italie, de la France, et surtout, probablement le plus spectaculaire, de l'Allemagne. Ce dernier qui a ouvert ses frontières massivement en 2015 à l'époque de Merkle. À ce moment, le pays accueillait un million de personnes par an. François Lenglet affirme que : "L'économie n'est pas le seul critère pour apprécier l'immigration. Les hommes ne sont pas substituables."