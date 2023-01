Les partis pris : "Mobilisation, la vague sera haute", ""Y'a qu'à" pour payer les retraites" et "Quand la Chine s'endormira"

François Lenglet est revenu sur la déclaration de l'association Oxfam qui affirme que “ce n'est pas si compliqué de régler le problème financier des retraites ". Pour cette ONG, il suffirait de taxer à 2% la fortune des milliardaires français pour financer le système des retraites, "550 milliards taxés à 2% nous fait 11 milliards par an”. Notre économiste explique qu’il s'agit de fortune boursière avec une valorisation qui change tous les jours et reprend l’exemple d’Elon Musk, qui a perdu 200 milliards d'euros en quelques semaines. Il poursuit que si on veut lutter contre les inégalités comme Oxfam, il y a des causes plus importantes comme l'éducation, la santé, ou la prévention.