Les partis pris : "Peut-on arrêter le poulet brésilien ?", "Macron des villes, Macron des champs" et "Trump, faut-il croire en Nikki Haley ?"

Tous les soirs, Ruth Elkrief, Pascal Perri et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

Pour la santé publique, la France impose des normes aux produits qu'elle importe. Alors, si les pays concernés ne respectent pas ces exigences, pourquoi ne peut-on pas les arrêter ou les surtaxer ? C'est notamment le cas du poulet brésilien, de la pomme polonaise ou de la cerise turque. Pour Pascal Perri, pour diverses raisons, entre autres l'accord de libre-échange, on ne pourrait pas prendre ces mesures, quoiqu'aujourd'hui, nos filières de production sont, en partie, incapables de répondre à la demande intérieure. Il démontre que dans de nombreux secteurs de production, la souveraineté alimentaire est perdue. Dans son intervention, Pascal Perri apporte aussi quelques explications à la colère des agriculteurs, en ce moment.

Ruth Elkrief, elle, s'est intéressée à la réponse politique apportée par le gouvernement à cette crise qui touche les agriculteurs. Elle est revenue, entre autres, sur les déclarations d'amour des ministres portées à l'égard du monde agricole, depuis quelques jours. C'est ce qu'elle appelle le "Macron des champs". Mais Ruth Elkrief évoque aussi le "Macron des villes" où il n'est pas facile de parler "agriculture". Elle estime que le "Macron des champs" est en contradiction avec le "Macron des villes" qui existait jusqu'à présent.

Quant à Abnousse Shalmani, elle est revenue sur la deuxième étape des primaires américains dans le New Hampshire. Mais même si Donald Trump l'a remporté et a ainsi renforcé son emprise sur le parti républicain, il n'a pas écrasé Nikki Haley, celle qui reste sa seule rivale. Le score est assez serré. Pour Abnousse Shalmani, ce qui est impressionnant, c'est que Nikki Haley ne lâche pas, elle reste forte. D'autant plus que si cette femme représentera les Républicains à la présidentielle 2024, aux Etats-Unis, et presque tous les sondages d'opinion le disent, elle écrabouille Joe Biden.

Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.