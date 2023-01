Les partis pris : "Retraites à 64 ans... Mais des exceptions”, “Assemblée, l'illusion du consensus”, et “Mexique, le réveil des cartels”

Au Mexique, Ovidio Guzman, le fils d'El Chapo, fameux leader d'un des grands cartels de la drogue, a été arrêté à Culiacan jeudi soir. Mais pour Abnousse Shalmani, rien ne change et rien ne va changer. Et notre éditorialiste d'affirmer que l'opération n'était pas du tout un succès vu les circonstances dans lesquelles elle s'est déroulée et les dégâts occasionnés notamment la perte en vie humaine du côté des forces de l'ordre mexicaines.