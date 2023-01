Les partis pris : "Retraites, la solution des syndicats", "Retraites, l'échec de la pédagogie" et "Iran/exécutions, insupportable décompte"

Alors que le projet de réforme des retraites va être officiellement dévoilé le mardi 10 janvier, les syndicats, eux, font une contre-proposition. Ils s'appuient sur les travaux de l'économiste Michaël Zemmour, qui, lui-même, se base sur la fameuse étude du COR. "Même si ces sommes sont modestes, cette solution a quand même plusieurs inconvénients", lance François Lenglet. Et de conclure, "le niveau de protection sociale est l'un des plus élevés. Ça ne peut se financer qu'au prix d'un déficit persistant. Il est de 150 milliards d'euros par an. C'est dangereux".