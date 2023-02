Les partis pris : "Total, 19 MDS, le vertige des chiffres", "Rachel Kéké, députée de la démagogie", et "La Pologne devient la première armée d'Europe"

La guerre en Ukraine a aussi d'autres conséquences. La Pologne est en train de devenir la première armée d'Europe. Varsovie consacre 2,4 % de son PIB à la défense, 3 % pour 2023 et 5 % à l'horizon 2025. La Pologne fait partie de l'Union européenne depuis 2004. Et c'est l'un des pays qui touchent le plus de subside de l'UE. Mais le pays achète ses armes, soit aux Etats-Unis soit à la Corée du Sud. Pour Abnousse Shalmani, si on veut construire une Europe cohérente, il faut que les Européens accordent leurs violons et éviter que la Pologne ne dépense tout l'argent européen du côté des Américains et des Sud-Coréens.