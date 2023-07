Les prix de l’électricité augmentent de 10% le 1er août, quelles conséquences concrètes pour vous ?

L’augmentation précédente des tarifs de 15% avait déjà conduit à une "hausse moyenne des factures de l'ordre de 25 euros par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz" et "une augmentation moyenne de l'ordre de 20 euros par mois pour les ménages qui se chauffent à l'électricité".

Combien d’euros supplémentaires ce bond va-t-il coûter cette fois aux ménages ? D’après les calculs du gouvernement, cette hausse implique 160 euros de plus chaque année sur la facture, soit environ 13 euros par mois. "La facture moyenne d'électricité pour un ménage français tourne aujourd'hui autour de 1640 euros. Elle passerait donc à 1800 euros environ", a souligné un conseiller gouvernemental au Parisien. Mais le site spécialisé Hello Watt estime déjà la facture moyenne à 1800 euros par an. La hausse des tarifs de 10% aboutirait plutôt à un budget annuel de 1966 euros.