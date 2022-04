Les touristes étrangers sont de retour

Dans les ruelles de Concarneau (Finistère), les accents étrangers raisonnent à nouveau. En terrasse, ce couple suisse peut enfin profiter du voyage en Bretagne dont il rêvait depuis plusieurs années. Pour ce couple venu de San Francisco, Richard et Julie sont conquis par la ville clause et libre de toute restriction. "Les voyages nous manquaient, alors on s’est dit partons faire un merveilleux voyage en France et tout ce qu’on a jamais pu faire", confie Julie.