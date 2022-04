Les ventes de voitures neuves à un niveau historiquement bas

Alors que les professionnels s'attendaient à un rebond, après deux ans de pandémie, celui-ci semble de plus en plus incertain. Ce recul s'ajoute en effet à ceux déjà enregistrés en janvier (-18,6%), et en février (-13%) et porte à 10 le nombre de mois consécutifs de baisse.

Stellantis, Renault, Volkswagen, Toyota, Ford : tous les constructeurs généralistes enregistrent une baisse à deux chiffres de leurs ventes de véhicules neufs sur un an. Seuls Hyundai et Tesla tirent leur épingle du jeu avec leur offre hybride et électrique.

Du côté du marché de l'occasion, alors qu'il avait enregistré un record de ventes sur l'année 2021, le secteur est aussi en baisse (–14,3% en mars avec 506.222 transactions) pour le quatrième mois consécutif.